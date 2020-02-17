Дмитрий Бакшеев, известный под прозвищем краснодарский людоед, скончался в больнице. Он умер еще 16 февраля, однако только сейчас стало известно о случившемся. Юрист Алексей Аванесян ..

Дмитрий Бакшеев, известный под прозвищем "краснодарский людоед", скончался в больнице. Он умер еще 16 февраля, однако только сейчас стало известно о случившемся.Юрист Алексей Аванесян рассказал телеграм-каналу Mash, что о смерти клиента узнал не от официальных органов, а от "доброжелателей". И даже не знал, где именно тот отбывает наказание. "Последний раз мы виделись в краснодарском СИЗО в январе до его отправки по этапу", – сказал он. Официальные документы о смерти близкие получат 18 февраля.