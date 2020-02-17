Бывший вратарь английского клуба Манчестер Юнайтед Гарри Грегг умер на 88-м году жизни. Звезда футбола скончалась в больнице в окружении родственников. Причина смерти пока не ..

Бывший вратарь английского клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Грегг умер на 88-м году жизни. Звезда футбола скончалась в больнице в окружении родственников. Причина смерти пока не называется.Напомним, Грегг выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1957 по 1966 год. За сборную Ирландии спортсмен провел 25 матчей. В 1958-м был признан лучшим вратарем чемпионата мира.Грегг был в числе выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в результате которой погибли 23 человека. Вратарь получил прозвище Герой Мюнхена: он вытаскивал людей из-под обломков самолета, сообщает ТАСС.