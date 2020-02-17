ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Блиновой Нинель Георгиевны, 1931 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Блиновой Нинель Георгиевны, 1931 года рождения, местонахождение которой неизвестно с апреля 2003 года.Приметы: на вид 65-70 лет, рост 163 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы прямые до плеч, крашеные в светлый тон, с сединой, брови прямые.Одежда: шапка вязаная коричневая или зеленая, зеленый плащ на молнии, кофта серая, юбка коричневая или серая, полусапожки замшевые серые или черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8 (499) 160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73