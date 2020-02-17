Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Некрасовой Натальи Дмитриевны...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Некрасовой Натальи Дмитриевны, 1994 года рождения, которая 13 февраля 2020 года ушла из дома в городском округе Щербинка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза большие серо-зеленые, волосы темно-русые волнистые.Была одета: черные замшевые сапоги, серый свитер, черные брюки, серая дубленка, серая вязаная шапка.Особые приметы: шрам на внутренней части левого бедра.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79