Молодой человек открыто похитил на улице имущество у двух местных жительниц.

В конце декабря 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что неизвестный напал на нее около дома и выхватил сумку с имуществом.Спустя несколько дней поступило еще одно заявление о совершении аналогичного преступления. В темное время суток на одной из улиц города неустановленный мужчина совершил открытое хищение имущества у 61-летней женщины.Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба превысила 50 тысяч рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель поселка Балакирево. Молодой человек был задержан полицейскими по месту жительства.В ходе допроса он признал вину и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. Совершая первое хищение, злоумышленник надеялся на то, что в сумке потерпевшей окажутся денежные средства, однако обнаружив лишь небольшую сумму, решил пойти на второе преступление.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району по данным фактам в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж совершенный, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.