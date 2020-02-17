В Башкирии в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. По данным , столкнулись иномарки Volkswagen Golf и Mercedes-Benz. Уточняется, что одного из пострадавших зажало в собственной легковушке. ..

В Башкирии в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. По данным , столкнулись иномарки Volkswagen Golf и Mercedes-Benz.Уточняется, что одного из пострадавших зажало в собственной легковушке. Прибывшие спасатели смогли только отключить аккумулятор и раскрыть деформированный автомобиль. От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте. Обстоятельства случившегося выясняются.