В городе Череповец Вологодской области группа вандалов уничтожила ледяные скульптуры, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Инцидент произошел в ночь на 16 ..

В городе Череповец Вологодской области группа вандалов уничтожила ледяные скульптуры, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Инцидент произошел в ночь на 16 февраля.Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мэр города Вадим Германов назвал правонарушение "возмутительным поступком" и призвал граждан сообщить сведения о вандалах в полицию, передает .