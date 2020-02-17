В приемном отделении курганской больницы разгорелся скандал. Дочь одного из пациентов сняла на мобильный телефон отказ врача помогать человеку. По данным , медик читал книгу вместо того, ..

В приемном отделении курганской больницы разгорелся скандал. Дочь одного из пациентов сняла на мобильный телефон отказ врача помогать человеку.По данным , медик читал книгу вместо того, чтобы заниматься многочисленными больными. Женщина призвала врача одуматься, но в ответ получила хамство. После того, как инцидент получил широкую огласку в Сети, врача отправили в неоплачиваемый отпуск, после которого пообещали уволить.