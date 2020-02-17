Памятник командующему силами специального назначения Аль-Кудс КСИР иранскому генералу Касему Сулеймани, который погиб в результате американского ракетного удара в начале января в Багдаде, открыли в воскресенье, 16 февраля, на юге Ливана.

Памятник командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР иранскому генералу Касему Сулеймани, который погиб в результате американского ракетного удара в начале января в Багдаде, открыли в воскресенье, 16 февраля, на юге Ливана.Монумент Сулеймани поставили по инициативе шиитской партии "Хезболла". Ее лидер шейх Хасан Насрулла выступил в воскресенье на массовом митинге на южной окраине Бейрута. Он, в частности, заявил, что убийство генерала стало "прямым вызовом силам, которые противостоят планам Америки и Израиля на Ближнем Востоке".Убийство Сулеймани Насрулла назвал "варварской расправой". Он сказал, что президент США Дональд Трамп объявил Ближнему Востоку войну. "Единственным ответом в такой ситуации может быть только повсеместное народное сопротивление", — цитирует слова лидера партии ТАСС.Открытие памятника Сулеймани было приурочено ко Дню павших военных командиров сил сопротивления, который сторонники "Хезболлы" отмечают 16 февраля.В январе Министерство культуры Ирака разрешило поставить памятник Сулеймани на месте его гибели — рядом с аэропортом Багдада. А в Иране день, когда был убит генерал (3 января), объявили Международным днем сопротивления.