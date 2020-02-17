Клиент московского банка принес в отделение купюры с повышенным уровнем радиации. На них среагировал специальный датчик на кассе, пишет Интерфакс. В результате случившегося отделение на ..

Клиент московского банка принес в отделение купюры с повышенным уровнем радиации. На них среагировал специальный датчик на кассе, пишет "Интерфакс".В результате случившегося отделение на улице Привольной временно закрылось. Уточняется, что датчик в отделении московского банка сработал не на деньги. Он среагировал на посетительницу. С помощью передвижной лаборатории выяснилось, что угрозы распространения радиации нет.