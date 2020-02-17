Для того, чтобы оценить влияние технологии блокчейн на развитие спорта, ведущих экспертов и представителей индустрии собрал в российской столице Александр Шульгин.

Для того, чтобы оценить влияние технологии блокчейн на развитие спорта, ведущих экспертов и представителей индустрии собрал в российской столице Александр Шульгин.Днем 14 февраля на площадке Цифрового делового пространствасостоялась международная конференция "". Композитор и венчурный инвестор с более чем 15-летним стажем, Александр Шульгин также является признанным визионером, обладающим обширными знаниями в технологиях блокчейн, умный город, дата-майнинг, а также в области смешанной реальности и цифровых медиа.Сама технология блокчейн представляет из себя гигантскую распределенную базу данных, не имеющую единого центра. Система состоит из множества блоков, в которых хранится информация. Их число постоянно увеличивается. Среди преимуществ блокчейн-технологий отмечают отсутствие необходимости прибегать к услугам посредников, а также невозможность фальсификации данных.С развитием средств производства и другими плодами технологическойреволюции стоит ожидать, что уже в самом ближайшем будущем у человечествапоявится намного больше свободного времени. Как итог – у людей появитсявозможность посвящать его своим хобби.С огромной долей вероятности подобное положение подстегнетразвитие спортивной индустрии. Такое в человеческой истории уже происходило. "Предыдущаятехническая революция сделала пятидневную рабочую неделю, восьмичасовой рабочийдень. Соответственно, она дала человеку массу свободного времени. Что появилосьв этот момент? Возрождение Олимпийских игр, появление новых видов спорта,строительство новых стадионов", – напомнил организатор конференцииАлександр Шульгин.Одновременно с этим, балом начинают править технологии блокчейн,которые совершенно по-новому перекраивают все доступные им рынки, в том числе привносятони инновации в спортивную индустрию. О том, чего стоит ожидать от этойвзрывной смеси и поговорили участники встречи "Будущее спорта 2.0.3.5."."Могут ли технологии обеспечить справедливость? Могут литехнологии сделать игру интереснее?", – задался вопросом Александр Шульгин.Ответ на оба этих вопроса, а также на целый перечень других,положительный. Блокчейн-технологии помогут оберегать спортсменов натренировках, подбирать для них идеальный режим, обеспечивать честное антидопинговоенаблюдение, которое невозможно будет обмануть ни для приема незаконных препаратов,ни для необоснованной дискредитации спортсменов по политическим мотивам.О том, что технологии блокчейна смогут стать инструментомдля выстраивания доверия в антидопинговой сфере, рассказал директорМеждународной федерации джиу-джитсу в Абу-Даби Йоаким Тумфарт. С ним согласилсяи президент Международной федерации джиу-джитсу Панагиотис Теодоропулос.Он отметил, что в современных условиях спорт выступает вкачестве инструмента. Иногда с него помощью люди сближаются, иногда он используетсядля борьбы. И наличие надежного инструмента, которым выступают блокчейн-технологии,является важнейшим фактором.Глава Bitcoin Association Джимми Нгуйен отметил, что уже сейчас у биткоина есть всевозможности, чтобы обеспечивать надежное хранение необходимых для развитияспортивной индустрии данных. Он подчеркнул, что само название криптовалюты – bitcoin –состоит из двух частей. Первая – bit –обозначает на единицу информации,вторая – coin – монету.Таким образом, биткоин – это буквально соединение денег иинформации, то есть ровно то, что требуется для развития спортивной индустрии. Наоснове биткоина можно создать не только рынок данных, заметил Джимми Нгуйен.Это весьма гибкий инструмент, который можно применять для развития в любомнаправлении, и сфера его применения в действительности ограничена лишьфантазией самого человека.В частности, биткоины можно использовать для оплаты иподтверждения электронных билетов, для вовлечения фанатов спорта в самые разныеактивности как на стадионах и спортивных площадках, так и в других местах.Своим опытом развития спортивной индустрии на основаниитехнологий блокчейн поделился основатель EX Sports Толи Макрис. Использованиекриптовалют позволило ему вывести бизнес на совершенно новый уровень.Например, такое популярное на Западе развлечение, как сборколлекционных карточек, получило буквально второе дыхание благодаряблокчейн-технологиями. С помощью шифрования можно не только подтвердитьподлинность сувенира. Существуют технологии, благодаря которым обладателькарточки может получить часть призового фонда спортсмена, изображенного на ней –нововведение, которое обещает полностью изменить подход к этому развлечению.Президент Total Sports Investments и эксклюзивный представитель футбольного клуба "Тоттенхэм" в25 странах Роман Дубов на примере команды поделился своим опытом использованиясовременных технологий. Менеджмент, который стремится максимизировать прибыль исделать по-настоящему качественный продукт из всего – от самой игры, до стадионаи тренировочной базы – будет использовать самые современные технологии.При этом на вопрос Александра Шульгина, что же мешает такойсоблазнительной и во всех смыслах выдающейся технологии, как блокчейнразвиваться в рамках спортивной индустрии еще стремительнее, участникимеждународной конференции признались, что пока не все участники рынка готовы ксмелым шагам. Многие гиганты индустрии продолжают работать по старинке и покаплохо понимают криптовалюты и то, каким образом это может быть выгодно.Однако, в конечном итоге, уверены эксперты, в этой сфере повторитсяистория интернета. Сперва недооцененная серьезными игроками отрасль принеслаогромные дивиденды тем, кто первым сделал ставку на современные технологии. Этошанс для небольших компаний, локальных спортивных федераций и тех игроков,которые умеют смотреть на перспективу.