Она может находиться в любом районе Владимирской области

В Муроме разыскивают пропавшую без вести 34-летнюю женщину. Её не могут найти со 2 февраля. По информации «Лиза Алерт», она может находиться в любом районе Владимирской области.Приметы Татьяны: рост 160 сантиметров, черные волосы, карие глаза.Она была одета в зелёное пальто, коричневое платье, коричневые ботинки, на голове у нее был зелёный платок.Если вам известно что-то о местонахождении Татьяны, сообщите инфоргу Марии Лебедь по телефону 8(977)687-49-09.