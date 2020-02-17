От сильного лобового удара пострадали двое сотрудников Росгвардии и трое в семёрке

Вечером 15 февраля в Муроме произошла авария с участием машины Росгвардии по Владимирской области. В результате ДТП пострадали пять человек.Авария случилась на перекрёстке Льва Толстого и Карла Маркса. Водитель за рулём ВАЗ 2107 потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в экипаж Росгвардии, ехавший на «Ладе Гранте».От сильного лобового удара пострадали двое сотрудников Росгвардии и трое в семёрке.