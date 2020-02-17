По результатам проведенных мероприятий возбуждено шесть уголовных дел за содержание притонов.

На территории области в рамках оперативно-профилактической операции «Наркопритон» проведен комплекс организационных, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленный на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.В период проведения мероприятий сотрудники полиции проверили более 150 мест возможного содержания наропритонов, где были задержаны и направлены на медицинское освидетельствование 28 лиц.По месту жительства полицейские проверили около 400 граждан, ранее судимых и состоящих на профилактических учетах.Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств) и ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств).Возбуждено 6 уголовных дел по ст. 232 УК РФ (организация или содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).Так, отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Коврова. 37-летний безработный мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что в квартире подозреваемого регулярно собираются наркозависимые граждане для немедицинского потребления наркотических средств. В ходе проведения специальных мероприятий информация получила своё подтверждение.По месту жительства мужчины оперативники обнаружили полимерные шприцы, банки, бутылки и металлическую тарелку с остатками неизвестных веществ. Экспертным заключением установлено, что на посуде имеются следы наркотических средств «дезоморфин» и «метадон».