В мессенджере Telegram, разрабатываемом командой сооснователя ВКонтакте Павла Дурова, появился встроенный сервис знакомств. Он реализован на базе уже существовавшей функции Люди рядом.

В мессенджере Telegram, разрабатываемом командой сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова, появился встроенный сервис знакомств. Он реализован на базе уже существовавшей функции "Люди рядом".В официальном блоге разработчиков приложения сообщается, что функция "Люди рядом 2.0" позволит найти новых друзей или в последний момент организовать свидание на День всех влюблённых. Для этого нужно перейти на вкладку "Контакты" и нажать "Найти людей рядом". Там же можно сделать себя доступным для подобного поиска.После этого все, открывшие раздел "Люди рядом", смогут увидеть ваш профиль и отправить сообщение — даже если вы ушли из этого раздела и закрыли приложение. Убрать себя из поиска можно, нажав "Не показывать меня".Профиль (в том числе в режиме локального поиска) также отображается теперь по-новому: с большим фото. Там же пользователь может просмотреть все фото, видео, ссылки и файлы, которыми он обменивался с владельцем профиля.