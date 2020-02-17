17.02.2020

2020-02-17 16:35:05

В Вольгинском уже работает полиция и прокуратура

В эти минуты правоохранительные органы начали сбор информации на территории предприятия.

Ранее более 200 человек, почти все сотрудники "Покровского завода биопрепаратов, собрались в местном ДК.

Администрация предприятия попросила собравших не накалять и без того сложную обстановку вокруг конфликта за контроль над предприятием.

Больше всего работников соблюдение в сложившейся ситуации их трудовых прав. Итогом собрания может стать коллективное заявление в инспекцию по труду и прокуратуру.

На данный момент две противобрствующие стороны разделяют заводские ворота и забор.

Съемочную группу "Вести" - Владимир" внутрь не пускают, но месте продолжает работу наш корреспондент Никита Тарбеев.

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