В борьбе с коронавирусом Китай невероятно сплотился, демонстрируя миру пример героического поведения.

В борьбе с коронавирусом Китай невероятно сплотился, демонстрируя миру пример героического поведения.Избегать физического контакта — рекомендация эпидемиологов. Си Цзиньпин инспектирует крупнейший в Пекине район Чаоян, лидирующий по числу заболевших с начала эпидемии. На входе в жилой комплекс — обязательная проверка температуры. Именно здесь главный фронт профилактики. Особенно сейчас, когда миллионы пекинцев возвращаются после продленных новогодних каникул. Следующий пункт рабочей поездки — больница "Дитань", где подтвердили первый случай заражения в Пекине. Отсюда Си Цзиньпин выходит на связь с медиками Уханя, переднего края борьбы с коронавирусом."От имени Центрального комитета КПК выражаю вам и всем другим медицинским работникам, сражающимся с этой эпидемией, свое глубочайшее уважение и искреннюю благодарность", — говорит председатель КНР.Люди в защитных костюмах ободрительно кричат. Одна из трех больниц — на связи с председателем КНР. С начала эпидемии она приняла более 16 тысяч пациентов, на пике поток превышал 800 человек в день. Со второго по 15-й этажи в клинике "Гармония" — зона строгого карантина."Мы даже телефоны с собой не берем. Я специально купил новый смартфон для использования в карантинной зоне. И не рискну забрать его оттуда, пока эпидемия не закончится. Потом повешу на стенку в качестве сувенира", — сказал Цзинь Ян, вице-президент клиники "Гармония".Перед тем как зайти в карантинную зону, врачи и медсестры надевают два слоя защитной одежды, маски и очки. Смены у медиков — по шесть часов, все это время — как в космосе — нельзя есть, пить и даже ходить в туалет.В местном аэропорту беспрерывно встречают колонны медбригад из других регионов. Вот врачи из древней столицы Китая Нанкина. А вот их коллеги из южной провинции Фуцзянь.84-летний Чжун Наньшань — ведущий эпидемиолог-пульмонолог Китая. В 2003 году он разработал первый стандарт лечения атипичной пневмонии. Главное — как можно раньше выявить носителей вируса. Ведущая роль здесь — у сотрудников жилконтор и домоуправлений. Они уже обошли почти 99% всех квартир в Ухане.Массовые обходы показали, что изолировать необходимо больше 20 тысяч человек с легкими симптомами. Для них уже развернули 14 мобильных госпиталей и карантинных центров в гостиницах, спортивных и культурных комплексах, и работа продолжается.Чтобы не оставить без присмотра ни одного заболевшего, изменили методику учета, что на четверть увеличило число пациентов. Раньше госпитализировали только по результатам тестирования, теперь достаточно вердикта врачей.В шанхайском Университете Тунцзи совместно с одной из фармкомпанией уже тестируют на животных вакцину от 2019-nCoV.Китайский Центр по профилактике и контролю заболеваний. Отсюда координируют всю противоэпидемическую работу в стране. Здесь стартовали параллельные тесты шанхайской вакцины. По прогнозам, на клинические испытания она выйдет уже в апреле.