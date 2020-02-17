17.02.2020

2020-02-17 16:15:03

Владимирцы требуют возвращения раздельного сбора отходов

День антимусорных протестов во Владимирской области прошел в субботу. Митинги против московского мусора прошли возле деревни Бабанино в Собинском районе и в селе Филипповское в Киржачском. А во Владимире активисты потребовали вернуть сортировку отходов.

Изгнать из города мусорную гидру - с такими лозунгами жители Владимира вышли на митинг. К протесту подошли творчески: активисты из трех тысяч фантиков создали мифологического дракона, который "захватил" город, надели пластиковые короны

Полина Вахотина, активист, организатор митинга: «Люди недовольны тем, исчез раздельный сбор отходов, что выросли тарифы, что власть очень плохо разговаривает с людьми. Видно, что за этим стоит какая-то не очень красивая история».

Главное требование - вернуть сортировку. Раньше люди могли выбросить стекло, пластик, картон в специальные контейнеры около дома. С приходом нового регоператора кто-то копит отходы на балконе, а кто-то - вынужден отказаться от раздельного сбора.

Ольга Качарова, активист: «Мы у себя дома приняли решение, что будем все сортировать и сортировали весь этот мусор. Ребенок учился в школе и очень важно было показать, что нужно делать для сбережения окружающей среды. - А сейчас что делаете с мусором? - Ничего! В общий мешок и на улицу!»

На митинг пришли больше 500 горожан, подняться на импровизированную сцену и выступить мог каждый. Жители возмущены ростом тарифов и невыполненной до конца работой: мусорная реформа создавалась для сохранения природы, а не ее загрязнения.

- Мы клали сюда бутылки, сюда - стекло. Правильно?

- Да!

-А сейчас этого нет!

При этом мусоросортировочный завод во Владимире стоит. «Биотехнологии» не обращались за помощью к «УНР-17» и «Спецтрансу», утверждают руководители компаний. До этого на переработку отправлялось до 600 тонн вторичного сырья ежемесячно, это больше 30 фур, полностью набитых отходами.

Виктория Панфилова, генеральный директор ООО «УНР-17»: «Все отходы города проходили через сортировочную ленту и выбирались фракции, которые "Спецтранс" собирает во дворах. Поэтому негативное воздействие на природу было на 30 процентов меньше, чем сейчас».

Сортировочные контейнеры, установленные на площади Ленина на время митинга, - капля в море. Они заполнились еще до начала выступлений. Кто и когда наведет порядок с мусором? эти вопросы люди адресовали администрации области . Но они остались без ответа - представители Белого дома на митинг не пришли.

Ольга Павловская, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»

