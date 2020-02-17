Там может появиться гостиничный комплекс с парковкой

14 февраля в администрации города Владимира подвели итоги аукциона за право арендовать пустырь на улице Студёная гора напротив церкви Архистратига Михаила.В ближайшие 3 года и 2 месяца участок, площадью 4103 квадратных метра, будет принадлежать фирме «Ташир – Владимир». За это компания будет ежегодно платить городской администрации 11,2 млн рублей. Вероятнее всего, на пустыре появится гостиница или гостиничный комплекс с подземной парковкой.Напомним, «Ташир – Владимир» уже владеет землёй на улице Студёная гора. В 2015 году они купили разваливающееся здание бывшей спортшколы, но из-за того, что никаких ремонтных работ там до сих пор не проводилось, здание стало пристанищем для бомжей и наркоманов.