Своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил делятся сотрудники полиции 33 региона.

Сегодня МВД России дало старт Всероссийскому онлайн-флешмобу #СлужилиИслужим, в рамках которого правоохранители поделятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил.К акции присоединились и сотрудники полиции Владимирской области.С 17 по 23 февраля на официальном сайте УМВД России по Владимирской области и в официальных аккаунтах в социальных сетях Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Твиттер будут опубликованы фотоколлажи из архивных и современных фотографий сотрудников различных подразделений Владимирской полиции. Коллажи сопровождаются короткими рассказами с воспоминаниями об армейской службе и опыте, который она дала.Открывают акцию сразу пять сотрудников полиции 33 региона.Участковый уполномоченный ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Алексей Клочанюк срочную службу проходил в пограничных войсках.- Армия для меня стала настоящей ступенью во взрослую жизнь. За эти два года из беззаботного парня превратился в настоящего мужчину, физически выносливого, самостоятельного, сильного духом, способного быстро и верно принимать решения. Пожалуй, эти качества помогают на службе и сегодня. А ещё армия, конечно же, подарила друзей. С многими сослуживцами общаемся до сих пор, вспоминаем наши армейские будни, особенно марш-броски по невероятно красивым горам Карелии. - воспоминает участковый уполномоченный.Своими воспоминаниями о службе в армии поделился начальник ОМВД России по Александровскому району Владимирской области полковник полиции Виталий Петрович Макаров:- Я проходил срочную службу в Нарынском пограничном отряде. За два года армия закрепила во мне все те качества, которые помогают сегодня выполнять служебные задачи, руководить большим коллективом, быть наставником для молодых ребят, которые относятся ко мне с уважением. Считаю, что парням, которые вступают во взрослую жизнь, обязательно нужно проходить армейскую школу.Подполковник полиции Михаил Алексеевич Астафьев, начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области:- В начале 2000-х срочную службу проходил в мотострелковых войсках. «Матушка-пехота» научила дисциплине, терпению и способности находить варианты решения любой проблемы. За год армии мы сильно повзрослели, а лично я именно в это время понял, что хочу продолжить службу. Так что армия, можно сказать, стала стартом для меня как для представителя силовой структуры.Воспоминаниями о службе в вооруженных силах РФ делится заместитель начальника ОМВД России по Кольчугинскому району подполковник внутренней службы Алексей Николаевич Баранов:- Я проходил срочную службу в железнодорожных войсках. Армейские годы вспоминаю с улыбкой. Служба не была для меня тяжелым испытанием, скорее - познанием новой ступени жизни. В армии я получил достаточно большой багаж жизненного опыта, научился быть выносливым, стал более самостоятельным и закалил характер. Правильно говорят, что армия делает из мальчишек настоящих мужчин.Воспоминаниями о службе в армии делится полицейский ППС ОМВД России по Юрьев-Польскому району сержант полиции Дмитрий Буданчиков:- Я проходил службу в Республике Бурятия в отделении специального назначения радиоэлектронной борьбы. Самые яркие воспоминания – это участие в масштабных учениях, где отрабатывались различные тактические приемы, а также посещение красивых и интереснейших мест, среди которых Цугольский дацан. Служба в армии подарила друзей и дала закалку, что в жизни очень пригодилось.