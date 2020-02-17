Администрация гипермаркета пока не давала никаких комментариев, но, судя по документам, это действительно так

Жители Владимира активно обсуждают в соцсетях то, что в ресторан гипермаркета «Глобус» с недавних пор не пускают несовершеннолетних без родителей. Администрация гипермаркета пока не давала никаких комментариев, но, судя по документам, это действительно так.Шум подняла 17-летняя девочка, разместившая ВКонтакте пост о том, что её не пустили покушать в ресторан. По её словам, всех, кто не выглядит старше 18 лет при входе просят показать паспорт. А охранники, якобы, ведут себя по-хамски и отказывают в проходе несовершеннолетним.Позднее в группе ВК «Подслушано во Владимире» аноним разместил фотографию бумаги с правилами посещения ресторана «Глобуса», появившуюся 5 февраля:«В обеденных залах ресторана не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, не достигших возраста 18 лет, в соответствии с действующим законодательством», - написано в документе.Судя по всему, в ресторан «Глобуса» действительно больше не будут пускать детей. На то у администрации есть веские причины. По словам некоторых работников, подростки ежедневно собираются большими компаниями, занимают места, громко слушают музыку, матерятся, нарушая покой.