Женщина устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи. Она угрожала расправой другим пассажирам, передает . По словам очевидцев, женщина громко ругалась матом и ..

Женщина устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи. Она угрожала расправой другим пассажирам, передает .По словам очевидцев, женщина громко ругалась матом и пела песни. Когда пассажирка заметила, что один из очевидцев снимает ее на телефон, то набросилась на него. "Я из психушки, у меня с собой заточка", – заявила она.Стюарды попытались успокоить пассажирку. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту Сочи дебоширку передали сотрудникам полиции, сообщает телеканал "".