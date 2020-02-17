В матче 24-го тура чемпионата Италии туринский Ювентус на поле домашнего стадиона обыграл Брешию со счетом 2:0. У победителей голами отметились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, забившие на 38-й и 75-й минутах соответственно.

В матче 24-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на поле домашнего стадиона обыграл "Брешию" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо, забившие на 38-й и 75-й минутах соответственно."Ювентус" одержал третью победу в последних пяти играх и с 57 очками лидирует в турнирной таблице, а "Брешия" расположилась на 19-й строчке, имея в активе 16 очков.В следующем матче турнира "Старая синьора" в субботу, 22 февраля, на выезде сыграет с командой "СПАЛ", а "бело-голубые" днем ранее примут "Наполи".