Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Москвы немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального под давлением политиков. По мнению юриста, тем самым правовой институт был унижен.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Москвы немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального под давлением политиков. По мнению юриста, тем самым правовой институт был "унижен".Аграновский убеждён, что такое решение ЕСПЧ нанесёт серьёзный ущерб отношениям России с судом, а также с Европейским союзом в целом. Юрист добавил, что оно также навредить тысячам россиян, находящимся в ожидании решений суда, поскольку Кремль скорее выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, чем освободит Навального.Адвокат выразил уверенность, что решение правового института не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер. Он пояснил, что данное правило применяется лишь при наличии угрозы жизни и здоровью осуждённого, а также при запрете на экстрадицию, добавив, что оно используется редко и с осторожностью. По мнению эксперта, в случае с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) таких обстоятельств нет.Дмитрий Аграновский предположил, что не все страны поддержали решение ЕСПЧ по Навальному. Он допустил, что перевес голосов обеспечили Литва и Латвия, которые якобы находятся под контролем США.Министр юстиции России Константин Чуйченко, в свою очередь, назвал требование ЕСПЧ "беспрецедентным вмешательством в деятельность российских судов". Представители Минюста отметили, что требование освободить Алексея Навального является неправомерным и необоснованным и не указывает ни на одну норму, позволяющую вынести такое решение.