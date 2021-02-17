Во Владимире, Костерёво, а также в Петушинском районе проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очагов заболевания.

Во Владимире, Костерёво, а также в Петушинском районе проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладмиинстрации.«Имеется высокая вероятность дальнейшего распространения заболевания в регионе», - пояснил директор департамента ветеринарии Максим Тихонов.Для предотвращения эпидемии в области принимаются меры по уничтожению поголовья животных.Добавим, что владельцам свиней положены компенсации в размере 207 рублей за килограмм живого веса. Для получения средств необходимо обратиться в департамент, представить акт об отчуждении животных и указать реквизиты для перечисления денег.Напомним, что из-за распространения заболевания в областном центре с 15 февраля.