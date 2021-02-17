Путь до работы или учебы у горожан занимал 1,5-2 часа.

Утром 17 февраля владимирцы вновь столкнулись с транспортным коллапсом. Из-за аварии на «Пекинке» и большегруза, который перегородил дорогу на улице Добросельской, путь до работы или учебы у горожан занимал 1,5-2 часа.Общественный транспорт стоял в пробке на улице Безыменского. Автобусы заполнялись по максимуму. Многие ехали в сторону центра без остановок.Движение было парализовано из-за ДТП на Огуречной горе, где столкнулись три иномарки – «Пежо», «Сузуки» и «Ниссан». Водители, попытавшиеся проехать через Добросельскую и Большую Нижегородскую, оказались в заторе из-за ещё двух аварий и перекрывшего проезжую часть автовоза. Большегруз не смог въехать на территорию автосалона. Проезд для фуры попросту не был расчищен.Добавим, что в областном центре продолжается борьба с последствиями . Как сообщает сайт горадминистрации, с утра 17 февраля город чистят 51 единица техники и 66 дворников. Уборка снега производится на улицах Комиссарова, Суздальском проспекте, на пересечении улиц Добросельской с Егорова и Суздальским проспектом, на перекрёстках проспекта Ленина с улицей Диктора Левитана и Ново-Ямским переулком.«Снег вывозится с остановок общественного транспорта на улицах Тракторной, Рокадной, Горького, Мира, Егорова, Добросельской, Большой Московской. Расширение проезжей части производится на улицах Алябьева, Сурикова, Даргомыжского, Безыменского, Комиссарова, Соколова-Соколенка, Юбилейной, Верхней и Нижней Дуброве, Суздальском проспекте», - сообщают в мэрии.Комплексная расчистка снега ведётся на улицах Крайнова, Диктора Левитана, а также на улицах Центральной и Песочной.