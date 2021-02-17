Дополнительные рейсы назначаются «для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки».

Дополнительные рейсы назначаются «для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки».Ранее фирменный поезд «Нижегородец» выполнял рейсы через день. Дополнительные рейсы назначены с 14 февраля по 1 мая.АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило дополнительные рейсы фирменного поезда N35/36 «Нижегородец» сообщением Нижний Новгород – Москва с февраля по май, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).Дополнительные рейсы фирменного поезда № 35/36 "Нижегородец", курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой проходят через Владимирскую область и останавливается во Владимире, Коврове и Вязниках. Обратите внимание, при движении из Нижнего Новгорода остановки в Вязниках нет.