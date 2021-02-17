Дополнительные рейсы назначаются «для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки».
Дополнительные рейсы назначаются «для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки».
Ранее фирменный поезд «Нижегородец» выполнял рейсы через день. Дополнительные рейсы назначены с 14 февраля по 1 мая.
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило дополнительные рейсы фирменного поезда N35/36 «Нижегородец» сообщением Нижний Новгород – Москва с февраля по май, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
Дополнительные рейсы фирменного поезда № 35/36 "Нижегородец", курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой проходят через Владимирскую область и останавливается во Владимире, Коврове и Вязниках. Обратите внимание, при движении из Нижнего Новгорода остановки в Вязниках нет.