В Собинском районе около Колокши микроавтобус врезался в фуру

Сразу две серьезных автоаварии с участием большегрузов произошло сегодня утром на федеральной трассе М 7 во Владимирской области.В Собинском районе около Колокши микроавтобус врезался в фуру. В результате сильнейшего удара передняя часть автобуса сильно смята. Вероятнее всего, водитель серьезно пострадал.Кроме того, в Петушинском районе между Пекшей и Болдино трасса М7 оказалась перекрыта из-за столкновения большегрузов. На этот момент о пострадавших не сообщается.Информация уточняется и дополняется.