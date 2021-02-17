8 троллейбусов встали в очередь, автомобили объезжают их по встречной полосе.

8 троллейбусов встали "в очередь", автомобили объезжают их по встречной полосе."Ягуар" и "Форд" с включенными аварийными сигналами заняли обе полосы (третья - завалена снегом) улицы Студёная Гора по направлению "от центра". Видимо около 11.30 случилось небольшое ДТП и с тех пор водители ждут ГИБДД или аварийных комиссаров.Тем временем, хвост из машин протянулся до Золотых Ворот. А на самой Студеной Горе движение фактически превратилось из шестиполосного в двухполосное.