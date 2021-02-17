Поблагодарили за воспитание. В Муроме наградили родителей молодых врачей. Многие уже проявили мужество и не побоялись работы в “красной зоне”. От имени секретаря регионального
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2021-edinaya-rossiya-poblagodarila-roditelej-chi-deti-mediki-rabotali-v-krasnoj-zone.html" target="_blank">«Единая Россия» поблагодарила родителей, чьи дети-медики работали в “красной зоне”</a> - Поблагодарили за воспитание. В Муроме наградили родителей молодых врачей. Многие уже проявили мужество и не побоялись работы в “красной зоне”. От имени секретаря регионального
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2021-edinaya-rossiya-poblagodarila-roditelej-chi-deti-mediki-rabotali-v-krasnoj-zone.html]«Единая Россия» поблагодарила родителей, чьи дети-медики работали в “красной зоне”[/url] - Поблагодарили за воспитание. В Муроме наградили родителей молодых врачей. Многие уже проявили мужество и не побоялись работы в “красной зоне”. От имени секретаря регионального