Поблагодарили за воспитание. В Муроме наградили родителей молодых врачей. Многие уже проявили мужество и не побоялись работы в “красной зоне”. От имени секретаря регионального

Поблагодарили за воспитание. В Муроме наградили родителей молодых врачей. Многие уже проявили мужество и не побоялись работы в “красной зоне”. От имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Киселёва награды вручал депутат регионального Заксобрания. Игорь Лашманов выразил благодарность отцу и маме врача приёмного покоя Муромской городской больницы № 3. Игорь Лашманов благодарит маму студента-медика