Соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации вступают в силу с 1 марта 2021 года...

В столичной ГИБДД проводят подготовку сотрудников к участию в проведении технического осмотра пассажирских автобусов, а также осуществления контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.Соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации вступают в силу с 1 марта 2021 года.Участие в проведении технического осмотра автобусов предусматривает присутствие сотрудника Госавтоинспекции при проведении технического диагностирования техническим экспертом с использованием средств диагностирования, а также выдачи заключения о соответствии или не соответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении.При этом основная ответственность за принятие данного решения возлагается на сотрудника ГИБДД.На территории города Москвы расположены 48 действующих пунктов инструментального контроля, предназначенных для проведения технического осмотра пассажирских автобусов и имеющих соответствующую аккредитацию.В настоящее время сотрудники подразделений столичной ГИБДД осуществляют подготовку к участию в проведении процедуры технического осмотра пассажирских автобусов. На одном из пунктов осмотра автоинспекторы проходят обучение методике проводимой проверки технического состояния транспорта.Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции будут принимать участие в проведении технического осмотра автобусов на основании специально разработанного графика операторами пунктов инструментального контроля.В ходе проведения осмотра проверке подлежат основные системы: тормозная и рулевая системы, стеклоочистители и стеклоомыватели, работа двигателя, колеса, внешние световые приборы и прочие элементы конструкции.Кроме того, сотрудниками ГИБДД будет осуществляться контроль за проведением технического осмотра иных транспортных средств (автомототранспортных средств и прицепов к ним), без личного присутствия на пунктах технического осмотра.В рамках данного контроля сотрудниками Госавтоинспекции будет оцениваться соблюдение операторами технического осмотра требований Правил проведения технического осмотра транспортных средств.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81