С просьбой помочь учреждению выступило профсоюзное объединение Владимирской области.

В администрации области состоялась встреча главы региона с председателем профсоюзных объединений Галиной Коньковой и директором «Санатория имени Абельмана» Михаилом Волосовым.На повестке дня был вопрос о судьбе учреждения. В конце прошлого года профсоюзы просили ввести региональную власть специальные сертификаты для бюджетников, позволяющие пройти в нём оздоровление, а также рассмотреть возможность включения в госпрограммы по поддержке подобных здравниц.«Такие программы реализуются в Башкирии, Самарской, Саратовской и Кировской областях. Эти механизмы можно использовать и в нашем регионе», - уверена Галина Конькова.Однако перед выпуском оздоровительных сертификатов санаторий должен получить лицензию. Региональные власти заверили, что готовы оказать всестороннюю поддержку в её выдаче.В свою очередь, Владимир Сипягин поручил изучить опыт других регионов и проработать вопрос о частичном или полном переходе профилактория в государственную собственность для адресной поддержки.