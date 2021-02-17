Наш земляк- 11-летний Артём Капустин- из деревни Пекша - выписан из Московского института неотложной детской хирургии и травматологии. Напомним, в конце декабря школьник попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Все эти кадры мы выдаём в эфир исключительно с согласия родителей ребёнка.

Наш земляк- 11-летний Артём Капустин- из деревни Пекша - выписан из Московского института неотложной детской хирургии и травматологии. Напомним, в конце декабря школьник попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Все эти кадры мы выдаём в эфир исключительно с согласия родителей ребёнка.Эти «больничные» кадры- последние перед выпиской. И врачи, и , конечно, сам Артём сделали , казалось, невозможное. Он встал на ноги после страшного ДТП. Маленького пешехода – Артёму Капустину-11 – сбили на нерегулируемом переходе в деревне Пекша Петушинского района. Трагедия произошла 22 декабря. В состоянии комы ребёнка доставили сначала в областную детскую клиническую больницу, а потом перевезли на лечение в столицу. В институт неотложной детской хирургии и травматологии. Ушиб головного мозга тяжёлой степени, сложнейшие переломы- ног, лицевые. Артёма прооперировали 2 января. Все эти дни рядом с Артёмом неотлучно находилась его мама – Наталья. Жили надеждой. Не сдаваясь ни на минуту. Сегодня семья благодарит всех, кто был рядом в самое тяжёлое время. Врачей, уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Анну Кузнецову, её советника Константина Булаева, регионального «защитника детства»-омбудсмена Геннадия Прохорычева.Наталья Аксёнова, мама Артёма Капустина:- Хочу выразить благодарность всем людям, которые помогли нам попасть в этот институт в Москву, всем людям, которые помогали нам , которые поддерживали нас. Сейчас Артём дома уже, предстоит долгая реабилитация, хочу поблагодарить всех, кто не оставил в беде.Сначала в коляске, затем, немного окрепнув, в специальных ходунках. Артёму многое пришлось учиться делать заново. Ходить- в московском институте он ежедневно посещал специальные занятия. Глотать, после того, как убрали трахеостому. Говорить. Всё- под контролем специалистов.- Говорит букву У…. У-у-у-у…Молодец, как долго.Беда объединила и земляков . По словам близких, помогли также вера и молитва. С молитвенной просьбой обращались местные приходы. Дома, над кроватью Артёма- плакат с изображением детских ладошек и пожеланиями здоровья. В родной деревне Артёма говорят: эта трагедия еще острее поставила вопрос детской безопасности. Люди просят принять необходимые меры. Рядом с опасным перекрёстком - школа и детский сад.- Там раньше были лежачие полицейские. Почему их убрали? Это вопрос. Также и в деревне Таратино был случай, когда там сбили ребёнка… И знаки, тоже надо установить, конечно. Когда снег напорошит, никакого лежачего не увидишь…- Не мешало бы и в деревне Воспушка установить лежачих. У нас школа вообще на повороте находится. Машины летают.О возвращении отличника Артёма за парту пока, конечно, речи не идёт. Но его заветная и очень простая мечта- обычные школьные будни, а после уроков- самокат с одноклассниками. Родные верят, всё обязательно получится. Артём , сам проявив невероятную для его возраста стойкость, уже выбрал жизнь.Мария Платанюк «Вести-Владимир»