Его финансовые показатели оказались слишком низкими.

Его финансовые показатели оказались слишком низкими.«Действительно, компания АШАН Ритейл Россия приняла решение о закрытии магазина АШАН Супермаркет Владимир, расположенного по адресу ул. Дворянская, 10. Компанией проведен комплексный анализ показателей супермаркета, который выявил, что на протяжении длительного времени магазин показывает неудовлетворительные результаты. Супермаркет АШАН Владимир будет закрыт 28 февраля 2021 года» - рассказали в пресс-службе торговой сети.Сейчас ведутся переговоры, магазин какой продуктовой сети займет освободившиеся площади в ЦУМе "Валентина".Напомним, что в середине лета по той же причине в Коврове.