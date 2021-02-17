Во Владимире и Петушинском районе будут предприняты радикальные меры по остановке африканской чумы свиней. В областном центре, Костерёво, а также в Пекшинском муниципальном образовании

Во Владимире и Петушинском районе будут предприняты радикальные меры по остановке африканской чумы свиней. В областном центре, Костерёво, а также в Пекшинском муниципальном образовании уничтожат всё поголовье свиней в ряде личных подсобных хозяйств. Сообщается, что такие меры предусмотрены федеральным законом “О ветеринарии”. Максим Тихонов, директор департамента ветеринарии области Имеется высокая вероятность дальнейшего распространения заболевания в