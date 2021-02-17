Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 969 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 17 февраля, во Владимирской области подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 39 заболевших Covid-19. Ещё 18 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Ковровском и 9 - в Александровском районах. По 8 положительных тестов пришли жителям в Кольчугинском и Петушинском районах. Шесть инфицированных выявлено в Суздальском, 5 - в Меленковском, 4 - в Судогодском, по 3 - в Киржачском и Собинском, по 2 - в Юрьев-Польском, Гороховецком и Камешковском районах. Один человек заболел в Селивановском районе.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 969 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.