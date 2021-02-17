Как стать космонавтом? Теперь знают школьники Суздальского района. Они встретились с Героем России летчиком-космонавтом Алексеем Овчининым.

Как стать космонавтом? Теперь знают школьники Суздальского района. Они встретились с Героем России летчиком-космонавтом Алексеем Овчининым.Земля, земля, говорит Бурлак". Бурлак - позывной 120-го космонавта России Алексея Овчинина.За штурвалом самолета Алексей Николаевич с 14 лет, в 2006-ом зачислен в отряд космонавтов. Сегодня общий космический стаж Героя России- больше года. Чем дышат в космосе , как выглядит планета из иллюминатора, что едят космонавты? Об этом Алексей Николаевич рассказывает школьникам. Встреча стала возможной благодаря директору Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикеру ЗакСобрания Вячеславу Картухину. Самый частый вопрос - как стать космонавтом? В первую очередь -хорошо учиться ,отвечает Овчинин.Алексей Овчинин - герой России, космонавт-испытатель отряда космонавтов РоссКосмос:- Лишним образование никогда не бывает. Я зачастую слышу , что я планирую стать тем-то тем-то, а в школе меня заставляют учить, такой-то предмет, который мне не пригодится в будущим. Очень сложно предугадать , как в дальнейшем сложится жизнь.Арина Кузнецова - ученица 11 класса:- Для меня эта встреча оказалась очень познавательной и интересной, как для будущего абитуриента. И теперь я рассматриваю, такой вариант развития событий, как поступление на специальности, связанные с космосом.Алексей Овчинин получает уже второе высшее образование в магистратуре Владимирского филиала РАНХиГС по специальности юриспруденция. Филиал выбрал по рекомендации своих коллег. Более чем за 10 лет в филиале президентской академии получили второе, а кто-то и третье высшее образование 15 летчиков-космонавтов. Уже не первый год Владимирский филиал РАНХиГС остается востребованным вузом среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов,спортсменов, космонавтов. Филиал они выбирают для дальнейшего развития, получения новых знаний, расширения компетенций. Для этого филиал предоставляет все возможности: высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,качественное образование, современная материальная-техническая база.Вячеслав Картухин - директор владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя ЗакСобрания:- Очень важно, что летчики-космонавты, когда приезжают сдавать учебные сессии уделяют внимание воспитательной работе. Откликаются на наши предложения встречаться с общественностью, молодежью, школьниками Владимирской области.Встреча с героем вызвала у школьников неподдельный интерес.Организаторы надеются, что кто-то из ребят выберет профессию, связанную с космонавтикой. Отвечая на вопрос Вячеслава Картухина "Кто теперь заинтересовался космосом?", руки подняли практически все. Не один полёт не состоится без инженеров, конструкторов, врачей, хороших управленцев. .Екатерина Таманова, Александр Голубев. Вести Владимир.