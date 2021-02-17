В Ковровском транспортном колледже прошёл Первый Всероссийский экоурок Разделяй с нами. Ноль отходов . Как студенты борются за осознанное потребление.

В Ковровском транспортном колледже прошёл Первый Всероссийский экоурок "Разделяй с нами. Ноль отходов" . Как студенты борются за осознанное потребление.Не один, а целых 44 комплекта контейнеров для раздельного сбора мусора используют в Ковровском транспортном колледже. Они вместе с расходниками были закуплены на победные деньги с Грантового конкурса молодежных инициатив президентской платформы "Россия - страна возможностей". За год в колледже удалось собрать примерно 5 тонн бумаги и около ста килограммов пластиковых бутылок. Смогли немного заработать и сэкономить на вывозе мусора.Ирина Лебедева, заведующая отделением "Правоохранительная деятельность":- Идея проекта родилась примерно год назад. Случайно наткнулись на заметку в газете "Дегтярёвец", которая была посвящена как раз раздельному сбору мусора. Жители многоквартирного дома по улице Строителей используют эту систему, сдают ТКО и получают на счет дома деньги. Эта идея нам понравилась.На достигнутом не остановились! На днях колледж заключил договор о сотрудничестве с экологическим отделом Санкт-Петербургского госуниверситета. Главная цель проекта - воспитание экологической культуры. В планах активистов - охватить все школы и средне-специальные учебные заведения района.Ксения Акимова, студентка:- Ещё до колледжа я участвовала в разных волонтерских движениях, таких как "Сделаем 2019", "-2022". Здесь же движение больше направлено на то, чтобы рассказать людям, для чего это нужно делать, и действовать на проблему не решая уже последствия, а предотвращая. На данный момент, проще, действительно, самим сортировать отходы и увозить их сдавать, потому что "Экопунктов" не так много.Студенты и преподаватели регулярно устраивают акции экологического просвещения, в том числе на родительских собраниях. Как оказалось, объяснить проблему взрослым сложнее, чем одногруппникам.- Поднимите руки, кто сортирует дома!Сортировка отходов дома - задачка для самых ответственных. "Экопунктов" в Коврове очень мало. Всего три на район. Знают о них далеко не все, да и с осознанным потреблением у местных пока проблема. И регоператор, по-видимому , экологические уроки учит плохо . Рядом с пунктом приёма образуется настоящая свалка.Татьяна Катукова, жительница:- Если бы не стоял около дома моего, я бы возможно, даже не знала. Вот здесь вот скопление употребляющих. Ну они что-то сдают тут. Наверное, жестяные банки. Я видела пожилых людей, которые приносят макулатуру, стекло. Лично я только макулатуру приносила.Сейчас студенты готовят листовки о пользе раздельного сбора, с которыми выйдут на улицу к горожанам. Причем, напомнят, как их потом утилизировать. И готовы проследить путь вторсырья до конечной точки, чтобы полезная еще бумага не оказалась на обычной свалке.Любовь Истратова, Илья Хлудов.