Число участников будет ограничено тремя тысячами горожан.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что из-за неблагоприятных погодных условий «Лыжня России – 2021» в областном центре .И вот, как сообщает сайт горадминистрации, в воскресенье, 21 февраля, Владимир примет массовую лыжную гонку. По традиции большой спортивный праздник состоится в парке «Дружба».Принять участие в мероприятии может любой желающий. Регистрация продлена до 20 февраля включительно. Пройти её можно с 09:00 до 18:00 в СШОР №3 имени А.А. Прокуророва, расположенной на улице Верхняя Дуброва, 2-А. Номер телефона для справок: 54-32-96. В день старта регистрации не будет.«Спортсменам моложе 18 лет при необходимо предоставить медицинскую справку. Взрослые участники могут заполнить специальный бланк о подтверждении персональной ответственности за своё здоровье», - уточнили в мэрии.На забеги на 5 и 10 километров приглашаются мужчины и женщины 2002 года рождения и старше. Юношам и девушкам 2003 года рождения и моложе предстоит бежать 5 километров. Мальчики и девочки 2011 года рождения и младше пройдут один километр.Сбор спортсменов назначен на 11:00. Первый старт – в 11:20.Число участников будет ограничено тремя тысячами горожан.Из-за коронавируса не будет «Забега равных возможностей» и «Самых опытных участников». Награждение призёров и победителей пройдёт бесконтактным способом.