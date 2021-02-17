Некачественное оказание стоматологических услуг послужило поводом для обращения в суд за защитой прав потребителя.

Некачественное оказание стоматологических услуг послужило поводом для обращения в суд за защитой прав потребителя. Сообщается на сайте областного суда.В июле муромлянка обратилась в частную стоматологическую клинику, где ей восстановили зуб за 5 000 рублей. Однако в связи с болевыми ощущениями женщина вновь пошла в клинику, врач удалила нервы двух прилегающих зубов, запломбировав их. В этот раз пациентка оплатила 7500 рублей.Боль не прекращалась и муромлянка вынуждена была обратиться в другую стоматологическую клинику за повторной помощью, где стоматолог после снятия пломбы обнаружил недостатки, допущенные предыдущим врачом (в том числе полость зуба заполнена остатками пломбировочного материала, в небном канале оставлен обломок инструмента), которые были устранены.Женщина обратилась в суд. Решением иск пациентки клиники удовлетворен частично. В её пользу взысканы компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение расходов на оплату услуг представителя, в сумме 61 500 руб.Изображениес сайта