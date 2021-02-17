К сожалению, пострадал, мужчина 1957 года рождения.

Дознаватели устанавливают причину пожара в Кольчугине, в результате которого пострадал пенсионер.По информации регионального МЧС, накануне вечером поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме №6 по улице Гагарина. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в квартиру, из которой шёл дым, обнаружили очаг и, не дав распространиться огню, ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Сотрудниками МЧС было спасено 2 человека с помощью спасательных устройств, один из спасённых, к сожалению, пострадал, мужчина 1957 года рождения. Также из дома было эвакуировано 15 человек, из них 3 ребёнка.