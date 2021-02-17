Каждый путешественник сможет больше узнать о богатстве, красоте, многообразии культур и традиций нашей Родины.

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", расширила географию имен воздушных судов Superjet 100. Новые лайнеры, которые названы в честь древних городов Муром, Торжок, Углич, Елец и Звенигород, уже приступили к полетам. Сообщает портал .Самолеты, получающие имена российских городов и выполняющие полеты по региональным маршрутам, будут рассказывать пассажирам о нашей огромной стране, о ее прошлом и настоящем, промышленности, народных промыслах и туристическом потенциале регионов. Таким образом, каждый путешественник сможет больше узнать о богатстве, красоте, многообразии культур и традиций нашей Родины.Напомним, что современный Всероссийский День семьи, любви и верности зародился в древнем Муроме. Город считается столицей праздника.