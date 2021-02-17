По словам заявителя, бывший сотрудник торговой точки умышленно молотком разбил стеклянные витрины. Ущерб составил более 300 тысяч рублей...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в повреждении витрин.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что бывший сотрудник торговой точки умышленно молотком разбил стеклянные витрины. Общая сумма материального ущерба составила более 300 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы по горячим следам недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Со слов задержанного, на противоправное деяние он пошел из-за личной неприязни к бывшему работодателю.По данному факту дознавателем МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57