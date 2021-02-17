Позвонивший пенсионерке мужчина представился близким другом ее внука и сообщил, что тот попал в больницу и для его лечения требуется крупная сумма денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении 82-летней москвички.В отдел полиции обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился близким другом ее внука и сообщил, что тот попал в больницу и для его лечения требуется крупная сумма денежных средств.Пенсионерка перевела на указанный ей незнакомцем номер телефона 30 тысяч рублей, а при личной встрече передала еще 70 тысяч рублей. Вернувшись домой, она связалась с родственниками и поняла, что ее обманули. Ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Подмосковья.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности соучастников противоправного деяния.Сотрудники полиции Восточного округа напоминают! Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия мошенников. Попробуйте позвонить тому, кто якобы «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть полученную вами информацию. Если информация оказалась ложной, то следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о случившемся. Только своевременное обращение с заявлением в полицию может способствовать изобличению преступников и раскрытию преступлений в данной сфере мошенничества.Уважаемые граждане, будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – незамедлительно звоните в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73