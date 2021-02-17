Потерпевшие сообщили, что по рекомендации знакомых в социальных сетях они связались с молодым человеком для приобретения бытовой техники...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в мошеннических действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлениями обратились 15 жителей столицы. Потерпевшие сообщили, что по рекомендации знакомых в социальных сетях они связались с молодым человеком для приобретения бытовой техники и электроники по доступным ценам со скидкой. После договоренности мужчина указывал в сообщении номер счета, на который заявители переводили денежные средства на покупку. Спустя время оборудование не доставили, деньги не вернули, а продавец перестал выходить на связь. Общий материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на Волгоградском проспекте задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего мужчину. Установлено, что задержанный предложил свои услуги нескольким гражданам, впоследствии выполнив обязательства только перед некоторыми из них, остальных покупателей злоумышленник обманул мошенническим путем. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У следствия есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен как минимум еще к семи аналогичным противоправным деяниям на территории г. Москвы.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18