Злоумышленник составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, а затем убедил заявителя передать ему денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств путем мошенничества.Ранее в дежурную часть ОМВД России по Обручевскому району обратился 47-летний гражданин. Он рассказал, что обратился в один из автосалонов столицы с целью покупки автомобиля. С неизвестным мужчиной, который представился сотрудником организации, был составлен договор купли-продажи. Заявитель передал ему денежные средства, однако спустя время автомобиль в пользование так и не получил. Сумма ущерба составила около 1,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний мужчина.Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником автосалона, составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, а затем убедил заявителя передать ему денежные средства. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56