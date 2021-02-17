22 декабря школьник попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Наш земляк - 11-летний Артём Капустин из деревни Пекша Петушинского района - выписан из Московского института неотложной детской хирургии и травматологии. Напомним, 22 декабря школьник попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе. Отметим, что все эти кадры мы выдаём в эфир исключительно с согласия родителей ребёнка.- Помаши ручкой! Вот молодец! На своих ножках, своими ножками пойдём домой.В больницу мальчик поступил в тяжелейшем состоянии. Ушиб головного мозга, сложнейшие переломы. В столицу Артёма переправили из Областной детской клинической больницы. Всё это время за жизнь ребёнка боролись специалисты. Сам Артём проявил себя настоящим бойцом и, несмотря ни на что, встал на ноги. Сейчас мальчик уже дома. Ему предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация. Как идёт восстановление? И с каким обращением выступили жители деревни Пекша, чтобы защитить маленьких пешеходов? Об этом - в репортаже Марии Платанюк в нашем выпуске в 14.30.