В период с 04.00 до 07.00 в Петушинском и Собинском районах произошло три ДТП с пострадавшими.

Около 7.00 на 169 км ФАД М-7 «Волга» в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, следуя в сторону станции Колокша, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза и совершил с ним столкновение.В результате ДТП водитель автобуса и трое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.В 9.00 движение на данном участке пути было полностью восстановлено.Около 04.00 и 05.00 на ФАД М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия.По предварительной информации, на 98 км произошло столкновение шести транспортных средств, а на 138 км – столкновение восьми автомобилей.По состоянию на 09.40 известно о троих пострадавших в результате двух ДТП в Петушинском районе.В настоящее время движение на данных участках пути затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которыми осуществляется регулирование дорожного движения, принимаются меры для восстановления транспортного потока и установления всех обстоятельств произошедшего.Информация уточняется.