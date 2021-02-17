Она получила штраф в размере 20 тысяч рублей.

В Гороховецком районе суд рассмотрел уголовное дело бывшей начальницы Централизованной бухгалтерии учреждений культуры. Чиновницу обвиняли в фиктивном трудоустройстве и хищении средств.Известно, что, используя служебное положение, с 1 февраля 2018 года по 31 июля 2019 года предприимчивая дама оформила на работу знакомого, при этом его зарплату она тратила на собственные нужды. Сумма нанесённого злоумышленницей ущерба превысила 200 тысяч рублей.В результате подсудимая признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф - 20 тысяч рублей, а также запретил на два года занимать посты, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в муниципальных казенных учреждениях.Приговор в законную силу не вступил.