Государственная Дума не только не сбавила темпы работы в период пандемии коронавируса, но и нарастила его, заявил президент Владимир Путин на встрече с парламентскими фракциями. Глава государства отметил профессионализм депутатского корпуса.

Государственная Дума не только не сбавила темпы работы в период пандемии коронавируса, но и нарастила его, заявил президент Владимир Путин на встрече с парламентскими фракциями. Глава государства отметил профессионализм депутатского корпуса.Текущая весенняя сессия закрепит итоги работы Госдумы седьмого созыва, сказал Путин. Депутатский корпус работает интенсивно и профессионально, уверен глава государства."В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его", – отметил президент.Путин напомнил, что депутаты в 2020 году приняли 550 законов – это больше, чем в 2019-м. Все документы были качественно и детально проработаны, добавил глава государства."Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось "на потом", – заявил президент.Предстоящие выборы в Государственную Думу подстегивают межпартийную конкуренцию, повышают градус дискуссии в стенах парламента, отметил глава государства.Представленные в Думе партии – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" – глава государства назвал "большой четверкой". На них лежит серьезная ответственность за тон будущей избирательной кампании, указал президент.Приоритетом работы депутатского корпуса является реализация послания президента и новых норм Конституции, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В законотворческом портфеле ГД сейчас находятся 1 222 законопроекта, уточнил он.Для полной реализации послания остается рассмотреть пять нормативно-правовых актов, четыре из них приняты в первом чтении. Для реализации новых норм Конституции Дума уже приняла 22 закона.